L’Union européenne somme Ankara de cesser d’attiser les tensions à Chypre

Chypre : île divisée et toujours en guerre - JT 19h30 - 16/05/2018 On avait presque oublié qu'au sein de l'Union Européenne, un pays est divisé en 2. On pourrait presque dire que Grecs et Turques s’affrontent au sein de Chypre. Il y a d'un coté la communauté chypriote grècque et la communauté chypriote turque. La situation n'a pas évolué depuis 44 ans et la présence de l'ONU est toujours nécessaire pour maintenir la paix.