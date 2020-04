L'Union européenne joue son existence à quitte ou double

Le sommet européen consacré ce jeudi à la relance économique post-crise Covid 19 n’était pas juste un débat sur plus ou moins de solidarité entre les 27 Etats membres. C’est l’existence de l’Union européenne qui se joue en ce moment même. A quitte ou double.

Fracture entre les Européens

La crise sanitaire a fait ressortir de vieilles fractures entre Européens, qui n’ont jamais cicatrisées, celles entre le nord et le sud, entre les fourmis, besogneuses et frugales et, les cigales, frivoles et dépensières. Cette image est caricaturale mais, c’est comme cela que les grands argentiers se perçoivent encore entre eux depuis la crise de la zone euro. C’était il y a une dizaine d’années.

Sauf qu’aujourd’hui la crise sanitaire et financière que nous traversons n’a rien à voir avec la bonne gestion des finances publiques. Le Coronavirus n’est pas une punition divine des gardiens de l’orthodoxie budgétaire. Face à la pandémie, nous sommes tous dans le même bateau.

Si les Européens ne le comprennent pas, s’ils continuent à se blâmer les uns les autres, l’Union européenne ne va pas tarder à imploser. C’est l’option quitte.

Un tremplin pour une Europe plus juste

L’option double, c’est que cette crise soit un tremplin vers une Europe plus juste, plus intégrée.

On reconstruit ensemble nos économies avec un vaste plan Marshall comme au lendemain de la seconde guerre mondiale. Mais, avec des outils de financements européens où la solidarité entre Etats membres joue à plein. Les pays les plus touchés par la crise, ceux qui ont le plus besoin de cet argent, ne doivent pas ensuite se retrouver condamnés à une cure d’austérité perpétuelle.

Cette crise, c’est l’occasion, par exemple, de faire passer les GAFA, le plastique, les émetteurs de carbone à la caisse pour renflouer le budget européen.

Et puis, il faudra aller encore plus loin : protéger nos industries de l’appétit des pays tiers, repenser notre politique agricole pour assurer l’indépendance alimentaire de l’Europe et faire enfin émerger une politique sociale européenne pour protéger tous les citoyens face aux prochaines épidémies.

Ne pas choisir, c’est donner l’impression qu’on a choisi le "quitte"

Sauf que lors du sommet ce jeudi, les dirigeants européens n’ont finalement pas choisi entre les deux options. Il est difficile de changer le cap de l’Europe par visioconférence, d’autant que le nord et le sud ont des positions très tranchées.

Mais, face à la pire dépression en un siècle, gagner du temps, ne pas prendre de décision claire, c’est donner l’impression qu’on a choisi l’option quitte.

Comment expliquer aux Italiens qu’ils vont devoir attendre encore un peu pour que les Européens se décident enfin à les aider pour gérer les conséquences de la pandémie ? C’est impossible. On leur a déjà fait le coup avec les migrants. Finalement, ce sont les mouvements populistes, ceux qui leur disent depuis des années que l’Europe ne sert à rien, qui vont rafler la mise, et pas seulement en Italie.

Encore de l’espoir

Le risque est grand. Mais, il y a encore de l’espoir. D’abord en Europe, les décisions prennent du temps, beaucoup de temps. Il faut souvent se retrouver au bord du précipice pour que les chefs d’Etat et de gouvernement fassent un pas dans la bonne direction.

Ensuite, aucun dirigeant européen jeudi soir n’a vraiment insisté sur les divergences autour de la table du Conseil. Elles existent mais il n’y a pas eu de dramaturgie. C’est plutôt un bon signe. Les dirigeants se parlent. Ils s’écoutent. Et, les débats ont montré que les lignes étaient tout doucement en train de bouger. L’Allemagne est prête à contribuer plus au budget européen. L’Espagne ou l’Italie ont compris que l’émission d’obligations communes était dans un cul-de-sac.

On est loin d’une solution. Mais, les dirigeants européens semblent avoir compris les règles du jeu. La partie n’est pas terminée. On peut encore y arriver.