L'Ukraine commémore les 35 ans de la catastrophe de Tchernobyl

Une zone naturelle de quelque 2600 kilomètres carrés

Le président a rappelé que la catastrophe avait influencé la vie de pas moins de 600.000 personnes. Déplacées pour beaucoup, touchées par la maladie ou décédées. Le bilan du nombre de morts reste une controverse. Là où le comité scientifique de l’ONU (UNSCEAR) ne reconnaît qu’une trentaine de victimes, pompiers et liquidateurs du site contaminé, Greenpeace en compte 100.000 dus à la catastrophe. Pour l’Ukraine, de toutes les manières, et le président Zelensky a tenu à le rappeler, c’est la cicatrice d’une tragédie.

"Pour certains, c’était toute leur vie… pour d’autres, c’était l’espoir qu’ils laissaient tout cela pendant quelques jours – et une compréhension effrayante qu’en fait il fallait tout quitter pour toujours. Pour certaines personnes, Tchernobyl représente d’horribles souvenirs de ce qu’ils ont vu de leurs propres yeux, tandis que pour d’autres, il est enveloppé de honte et d’une tentative de cacher la vérité. Pour certains, c’est un symbole de courage pour surmonter les conséquences de l’accident. Et pour tous, Tchernobyl est une terrible leçon commune et une terrible tragédie commune."

Il a enfin appelé la communauté internationale à "renforcer la sécurité" nucléaire afin d'"éviter que des catastrophes similaires se reproduisent dans le futur".