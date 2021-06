L'Ukaine et les États-Unis lancent des exercices militaires en mer Noire

L'Ukraine et plusieurs pays dont les États-Unis ont lancé lundi des exercices militaires conjoints en mer Noire, région de fortes tensions avec Moscou et théâtre la semaine dernière d'un accrochage avec un navire britannique.

Ces manoeuvres navales, baptisées Sea Breeze 2021, doivent se tenir jusqu'au 10 juillet et impliqueront quelque 5000 militaires et 30 navires issus d'une trentaine de pays, dont plusieurs membres de l'Otan. Les États-Unis doivent déployer à cette occasion leur destroyer USS Ross.

Pour Kiev, ces exercices visent à "envoyer un message puissant en faveur du maintien de la stabilité et de la paix dans la région", selon le commandant de la flotte ukrainienne, Oleksiï Neïjpapa, qui s'exprimait lors de la cérémonie de lancement à Odessa, port du sud du pays.

Accrochages et incidents armés en mer noire

L'Ukraine est à couteaux tirés avec la Russie depuis l'arrivée au pouvoir de pro-occidentaux à Kiev en 2014, suivie par l'annexion de la péninsule de Crimée par Moscou et d'une guerre dans l'est avec des séparatistes prorusses. La mer Noire a depuis été le théâtre de plusieurs accrochages et incidents armés, le dernier en date ayant impliqué le destroyer britannique HMS Defender.

Moscou a affirmé avoir tiré le 23 juin des coups de semonce contre ce navire, l'accusant d'avoir violé ses eaux territoriales au large de la Crimée annexée. Londres, qui a nié avoir fait l'objet de tirs russes, affirme pour sa part que son navire effectuait "un passage innocent dans les eaux territoriales ukrainiennes".

En 2018, la Russie avait saisi trois navires de guerre ukrainiens et capturé 24 marins qui tentaient de pénétrer dans la mer d'Azov, partagée entre les deux pays. Il s'agissait du premier incident armé direct entre les deux pays.