L'UE s'attaque à la pédopornographie et lance sa "stratégie" pour la sécurité

La Commission européenne a adopté vendredi sa "stratégie" pour l’UE en matière de sécurité pour les prochaines années (de 2020 à 2025), une sorte de catalogue d’actions futures pour renforcer la sécurité des citoyens et la coopération intra-européenne sur ces questions. La Commission planifie entre autres une nouvelle législation pour lutter contre les abus sexuels d’enfants et l’échange en ligne d’images pédopornographiques.

UE : un épicentre de la pédopornographie

"Ces cinq dernières années, nous avons vu l’Europe devenir l’épicentre de l’hébergement de matériel" pédopornographique, a indiqué vendredi la commissaire aux Affaires intérieures Ylva Johansson. Les Pays-Bas sont, plus particulièrement, un grand hébergeur de telles images illégales, ajoute-t-elle, ce qui ne constitue que le sommet visible de l’iceberg de l’ensemble des abus sexuels commis sur des enfants. On en a rapporté 725.000 l’an dernier à travers l’UE, contre 23.000 en 2010, rapporte la Commission.

Augmentation des cas pendant le confinement

La pandémie de Covid-19 a, plus récemment, encore exacerbé la problématique, selon des observations d’Europol.

La Commission "proposera l’an prochain de nouvelles lois obligeant les plateformes internet à détecter, rapporter et supprimer ces matériaux", explique la commissaire Johansson. Elle envisage parallèlement la création d’un centre européen de prévention et de lutte contre les abus sexuels d’enfants. Il servirait entre autres de lieu privilégié d’échange d’expertise et de résultats de recherche scientifique.

Face aux autres "nouvelles menaces transfrontières et transsectorielles de plus en plus complexes" qui pèsent sur la sécurité européenne et mettent en lumière les besoins accrus de coopération, la Commission a aussi d’emblée dévoilé ce vendredi ses stratégies plus spécifiques pour lutter contre les trafics de drogues et d’armes à feu.