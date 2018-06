L'UE propose une enveloppe de 100 milliards d'euros pour la recherche pour 2021-2027

La Commission européenne souhaite consacrer 100 milliards d'euros à la recherche et l'innovation dans le budget européen 2021-2027. Cette proposition de l'exécutif constitue une hausse de 21 milliards par rapport à l'actuel cadre de financement.

Le nouveau programme "Horizon Europe" s'appuiera sur les réalisations et les succès du programme Horizon 2020. Doté de 97,6 milliards d'euros, il a pour objectif de permettre à l'UE de se maintenir aux avant-postes de la recherche et de l'innovation mondiales, a expliqué jeudi le commissaire Carlos Moedas.

Renforcer la sécurité nucléaire

En plus des fonds pour "Horizon Europe", une enveloppe de 2,4 milliards d'euros est proposée par la Commission pour le programme Euratom de recherche et de formation sur la sûreté et la sécurité nucléaires.

Tout en continuant de favoriser l'excellence scientifique à travers le Conseil européen de la recherche et les bourses et échanges Marie Sklodowska-Curie, "Horizon Europe" introduira un Conseil européen de l'innovation (CEI) destiné à aider l'UE à devenir pionnière en la matière.

Grâce à son programme, la Commission entend aussi maximiser le potentiel d'innovation de chaque État membre. Pour ce faire, le soutien aux pays qui accusent un retard sera d'ailleurs doublé.

Toutes ces propositions doivent encore être discutées avec les États membres et le parlement. La Commission espère un accord avant les élections de mai 2019.