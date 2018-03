L'UE et Londres "d'accord" sur les termes d'une période de transition post-Brexit

L'Union européenne et le Royaume-Uni se sont mis d'accord lundi sur les termes d'une période de transition, durant laquelle les Britanniques ne participeront plus au processus de décision de l'UE, a indiqué lundi midi Michel Barnier, le négociateur en chef de l'UE pour le Brexit.

"Nous avons un texte juridique conjoint, qui constitue une étape décisive, puisque nous nous sommes mis d'accord sur une large partie de ce qui constituera l'accord international sur le retrait ordonné du Royaume-Uni de l'Union européenne", a annoncé Michel Barnier lors d'une conférence de presse en présence du ministre britannique du Brexit David Davis.La période de transition sera d'une durée limitée, pendant laquelle "le Royaume-Uni ne participera plus au processus de décision de l'UE".

"Il conservera néanmoins les avantages et bénéfices du marché unique, de l'union douanière et des programmes d'aide", a ajouté Michel Barnier. Le négociateur européen a montré un aperçu du document négocié par les Britanniques et les Européens, de larges pans soulignés en vert, signe d'un accord formel, d'autres en jaune, là où existe un accord politique, et d'autres laissés en blanc, pour les parties qui doivent encore faire l'objet de négociations.

Michel Barnier présentera le résultat des négociations aux chefs d'Etat et de gouvernement des 27 lors du sommet européen prévu en fin de semaine.