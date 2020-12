L'UE et la Chine sur le point de sceller un accord de principe controversé sur les investissements

Les dirigeants de l'Union européenne s'apprêtaient mercredi à conclure lors d'une vidéoconférence avec le président chinois Xi Jinping un accord de principe controversé entre Bruxelles et Pékin sur les investissements, dont la signature n'interviendra que dans plusieurs mois. Lors de cette vidéoconférence programmée à partir de 13h00, Xi Jinping s'entretiendra aussi avec le président français Emmanuel Macron et la chancelière allemande Angela Merkel.

Le chef d'Etat chinois doit sceller l'accord de "protection réciproque des investissements" avec la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le président du Conseil européen Charles Michel. Conclu après sept années de discussions entre l'UE et la Chine, ce traité vise à garantir les conditions d'activité des entrepreneurs. Il est censé garantir le respect de la propriété intellectuelle des entreprises européennes lorsqu'elles investissent en Chine, interdire les transferts de technologie forcés, et imposer la transparence sur les subventions aux entreprises publiques chinoises.

Les accusations de travail forcé des Ouïghours à l'encontre du régime communiste ont toutefois compliqué les pourparlers dans la dernière ligne droite. Pour permettre l'accord, la Chine s'engagera ainsi à poursuivre les efforts vers la ratification des deux conventions de l'Organisation internationale du travail (OIT) interdisant le travail forcé, selon des sources concordantes.

Mais le feu vert du Parlement européen à cet accord, indispensable pour sa ratification, n'est toutefois pas assuré.