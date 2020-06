L'UE annonce son "livre blanc" contre la concurrence déloyale de l'étranger, la Chine en ligne de mire

La Commission européenne a adopté ce mercredi un "Livre blanc" sur les subventions étrangères dans le marché unique, qui entre dans son effort pour protéger les entreprises européennes face aux acteurs lourdement subventionnés par des pays tiers. En filigrane, la Chine est clairement visée.

Si les aides d’État à l’intérieur de l’UE sont strictement encadrées, dans le but de maintenir une compétition équitable à travers le marché unique, l’UE est bien dépourvue face aux entreprises de pays tiers qui ne sont pas soumises aux mêmes règles.

Un "trou régulatoire"

Selon l’exécutif européen, c’est un problème de plus en plus présent : des sociétés chinoises, notamment, remportent plus facilement d’importants marchés publics européens ou envisagent de prendre le contrôle d’entreprises du continent, alors qu’elles sont lourdement soutenues par l’État chinois. Ce qui fausse la concurrence et met en danger l’autonomie et la viabilité de certaines sociétés locales.

Il y a un "trou régulatoire" à combler, un travail que la Commission lance donc ce mercredi comme elle l’avait prévu il y a plusieurs mois.

Elle propose d’instaurer différents instruments, à négocier encore avec le Conseil (États membres) et le Parlement en vue de propositions législatives formelles.

Plusieurs pistes sur la table

L’un d’eux est une instance de surveillance générale du marché, censée détecter l’existence de subsides étrangers et imposer le cas échéant des payements rectificatifs ou d’autres remèdes pour annuler l’avantage s’il est jugé nocif.

Un autre serait d’imposer aux acteurs soutenus financièrement par un État tiers de notifier à la Commission leur intention d’acquérir des parts d’une entreprise européenne, si la participation visée dépasse un certain seuil. La transaction ne pourrait pas se faire tant que la Commission n’a pas donné son feu vert.

Un troisième élément du Livre blanc consiste en une surveillance spécifique pour les marchés publics, pour éviter que les contrats ne partent vers des acteurs subsidiés proposant des prix défiant toute concurrence. Les participants à l’appel d’offres seraient obligés de notifier les contributions financières reçues hors-UE.

Une consultation publique sur ce "Livre blanc" est en cours jusqu’au 23 septembre.

A noter que les "subventions" litigieuses peuvent prendre différentes formes d’avantage financier : des injections de capital de l’État ou un traitement fiscal favorable sont aussi visés.