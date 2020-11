L'ouragan Iota se renforce et menace l'Amérique centrale

Iota se renforce en ouragan "extrêmement dangereux", selon le Centre national des ouragans (NHC), en se dirigeant lundi vers l'Amérique centrale, déjà dévastée récemment par l'ouragan Eta qui a fait plus de 200 morts et disparus.

Iota est passé lundi à la catégorie 4 sur l'échelle Saffir-Simpson de classification des ouragans qui en compte 5, alors qu'il survole les Caraïbes vers l'Ouest en direction de la frontière entre le Nicaragua et le Honduras.

Il accumule des vents soutenus de 230 km/h avec des rafales encore plus fortes.

"Les prévisions font de Iota un ouragan de catégorie 4 extrêmement dangereux à l'approche de l'Amérique centrale", a prévenu le NHC basé à Miami (Etats-Unis).

Se déplaçant lentement au dessus du sud-ouest de la mer des Caraïbes, l'ouragan devrait passer près ou au-dessus de la minuscule île colombienne de Providencia dans les prochaines heures et atteindre le nord-est de Nicaragua et l'est du Honduras plus tard dans la journée.

Le NHC prévoit des "vents potentiellement catastrophiques, une onde de tempête dangereuse et des précipitations extrêmes" pour l'Amérique centrale qui subit le 13e ouragan de l'année.