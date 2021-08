L'ouragan Ida s'apprête à déferler sur la Louisiane

Planches de bois et sacs de sable, les habitants de la plus grande ville de Louisiane se préparaient en famille samedi à subir cet épisode climatique extrême, qui laisse craindre des dégâts catastrophiques 16 ans jour pour jour après le passage de Katrina. "On essaie de barricader la boutique avant l'ouragan pour que l'eau n'entre pas et que les gens n'essaient pas de nous cambrioler", explique à l'AFP Austin Suriano.

Le jeune homme et son frère de 16 ans aident leur père à poser de grands panneaux de contreplaqué sur la boutique familiale de réparation de montres située près d'une des grandes artères de La Nouvelle-Orléans.