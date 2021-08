L'ouragan Ida fonce vers les côtes cubaines et américaines

La tempête Ida s'est renforcée vendredi en ouragan à l'approche des côtes cubaines, a annoncé le Centre américain des ouragans.

Accompagnée de vents soufflant jusqu'à 120 km/h, Ida était située, à 19H15 heure belge, à 50 kilomètres de l'île cubaine de la Jeunesse et devrait continuer sa course vers la Louisiane ce week-end.

Une alerte ouragan a été émise par les autorités cubaines pour les provinces occidentales de Pinar del Rio et Artemisa, ainsi que pour l'île de la Jeunesse.

Ida devrait ensuite foncer au cours du week-end vers les côtes américaines et toucher terre dimanche. Le Centre américain des ouragans estime dans son dernier bulletin qu'elle pourrait être à ce moment-là devenue "un ouragan majeur".

Une vigilance ouragan a ainsi été mise en place pour certaines parties de la Louisiane, dont la Nouvelle-Orléans, où des ordres d'évacuations ont été décrétés. "Il est temps pour les habitants de Louisiane de se préparer", a exhorté le gouverneur, John Bel Edwards. "Assurez-vous que vous et votre famille êtes prêts à faire face à toute éventualité."

Etat fréquemment touché

Cet Etat du sud du pays est fréquemment frappé par les ouragans. Et n'a pas encore totalement pansé les plaies infligées par le traumatisme de 2005, lorsque Katrina avait ravagé la Louisiane et fait plus de 1.800 morts.

Avec le réchauffement de la surface des océans, les ouragans deviennent plus puissants, selon les scientifiques. Les communautés côtières sont de plus en plus victimes des phénomènes de vagues-submersions amplifiés par la montée du niveau des océans.

La semaine dernière, la tempête tropicale Henri, accompagnée de précipitations record, a touché le Nord-Est des Etats-Unis, des milliers de personnes se sont retrouvées sans électricité dans cette région.