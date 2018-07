L'Otan invite la Macédoine à devenir le 30ème pays allié

Le secrétaire général de l'Otan a invité mercredi la Macédoine à rejoindre les rangs de l'Alliance et en devenir le 30e pays membre. "Nous commencerons les négociations d'adhésion dès qu'une solution mutuelle aura été trouvée avec la Grèce sur la question du nom", a-t-il indiqué.

"La porte de l'Otan est ouverte. Nous avons salué l'accord historique entre Athènes et Skopje", a fait savoir M. Stoltenberg.

Le secrétaire général de l'Alliance a toutefois expliqué que la balle était désormais dans le camps de la population de Macédoine pour adopter le nom de République de Macédoine du Nord ou non. "Soit ils soutiennent l'accord et rejoignent l'Otan. Soit ils le rejettent et ne peuvent entrer dans l'Alliance. La Macédoine ne peut pas devenir membre de l'Otan sans changer son nom."

"Les pourparlers d'adhésion seront lancés dès que les procédures internes seront réglées", a-t-il conclu.

En juin dernier, la Macédoine et la Grèce ont signé un accord sur le changement de nom de l'Ex-république yougoslave de Macédoine en "Macédoine du Nord".

Cet accord, prévu pour entrer en vigueur sous six mois, doit permettre à Athènes d'accepter l'entrée de la Macédoine dans l'Union européenne (UE) et l'Otan.