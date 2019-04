L'Otan fête son 70e anniversaire avec toujours la menace russe comme priorité

L’Otan commémore cette semaine son 70e anniversaire. A cette occasion, une trentaine de ministres des Affaires étrangères, dont Didier Reynders, sont à Washington pour commémorer la signature du traité de l’Atlantique Nord. Avec toujours le même objectif que lors de sa fondation : faire face à la menace que fait peser la Russie.

« Un pour tous, tous pour un »

C’est le 4 avril 1949 que fut signé par douze pays, le traité de l’Atlantique Nord, à l’origine de l’alliance militaire. Aujourd’hui, l’alliance regroupe 29 pays membres, dont la France, les Etats-Unis, le Canada ou l’Allemagne.

Au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale, l’objectif de l’Otan est triple : endiguer l’expansionnisme soviétique, empêcher le retour du militarisme nationaliste en Europe, grâce à une présence forte de l’Amérique du Nord sur le continent, et encourager l’intégration politique européenne. Comme le résumait bien son premier secrétaire, Lord Ismay, le rôle de l’alliance se résumait alors à « garder les Russes à l’extérieur ("out"), les Américains à l’intérieur ("in") et les Allemands sous contrôle ("down")».

Dans les années 50, suite à la Guerre de Corée, les choses s’accélèrent et les pays membres décident de mettre à disposition des commandements de l’OTAN une partie de leurs forces. Grâce à l’apport économique de ces pays et à une garantie de sécurité, l’Europe de l’Ouest retrouve alors une stabilité politique.

En 1955 après le début de la guerre froide, la signature du Pacte de Varsovie parachève la construction du bloc communiste en Europe de l’Est. En vue d’adopter une position forte vis-à-vis de l’entrée de la République fédérale d’Allemagne dans l’Organisation du traité de l’Atlantique nord, les dirigeants soviétiques développent alors une alliance militaire défensive avec sept pays communistes.

En 70 ans, l’Alliance Atlantique a depuis eu l’occasion d’intervenir à de maintes reprises. Mais pour agir, l’Otan doit avant tout prendre des décisions qui génèrent un « consensus » auprès de chacun des membres. A partir de 1991, après la fin du bloc soviétique, l’Otan fait alors de la gestion de crise et lance sa première intervention de combat en intervenant notamment en Bosnie en 1994 puis au Kosovo en 1999.

Fidèle à la devise « Un pour tous, tous pour un », l’alliance intervient ensuite dans un nouveau rôle en 2001, suite aux attentats du 11 Septembre, et s’engage alors dans une « guerre contre le terrorisme ».

Ces derniers mois, l’Otan a surtout été pointée du doigt pour être restée en retrait du conflit se déroulant dans la zone irako-syrienne. Considérant les complications supplémentaires que cette présence pouvait engendrer avec la Russie, les pays membres ont ainsi jugé qu’il était préférable d’adopter une position neutre et d’intervenir sur place uniquement via des coalitions internationales.

Menace russe

Jens Stoltenberg n’a d’ailleurs pas caché cette semaine que la Russie représentait un des « défis sans précédent » auxquels l’Otan est confrontée. Il a notamment à nouveau exigé, après de nombreuses mises en garde, que Moscou respecte le traité INF signé à la fin de la Guerre froide, en 1987, et qui abolit l’usage des missiles terrestres nucléaires d’une portée de 500 à 5.500 km.

Washington appelle Moscou à respecter le texte, tandis que la Russie dément toute violation. Les deux pays s’accusent de longue date mutuellement et les négociations à ce sujet semblent totalement à l’arrêt. Les Etats-Unis ont également fait part de leur intention de se retirer de ce traité si la Russie ne respectait pas ses engagements.

L’Otan « ne veut pas d’une nouvelle course aux armements » ou « d’une nouvelle Guerre froide » avec la Russie, a toutefois déclaré mercredi son secrétaire général Jens Stoltenberg. Ces dernières années, l’agressivité de la Russie, avec en point d’orgue ses conflits contre la Géorgie (2008) et l’Ukraine (2014), a contribué à remettre le pays dirigé par Vladimir Poutine en position de menace principale.

Récemment encore, la Russie à fait part de ses appréhensions face à l’idée d’un redéploiement de l’Otan en mer noire. Dans un contexte tendu aux allures de nouvelle Guerre Froide, l’ambassadrice américaine auprès de l’Otan, Kay Bailey Hutchinson, a ainsi fait savoir que Washington travaillait sur un plan prévoyant l’envoi de nouveau navires de l’Alliance atlantique en mer Noire.

Cette proposition vient en réponse à l’affrontement armé entre les marines russe et ukrainienne en novembre au large de la péninsule annexée de Crimée.

Cible récurrente de Trump

Le président Trump qui reçoit cette semaine chez lui les dirigeants du monde pour commémorer cet anniversaire, n’a pourtant cessé de critiquer l’organisation depuis son accession au pouvoir. Évoquant un organe « obsolète », il est de notoriété commune que le président américain n’est pas grand amateur des enceintes multilatérales.

De plus, celui-ci plaide pour un meilleur partage des financements, exhortant les pays européens à davantage contribuer au budget et ainsi équilibrer la balance face aux importantes dépenses militaires américaines.

Le président américain souhaite que chaque gouvernement puisse porter son effort militaire à 2% de son produit intérieur brut en 2024 au plus tard, conformément à une règle fixée il y a cinq ans. Il vise particulièrement l’Allemagne dont les dépenses se chiffrent à 1,5% du PIB pour 2024.

Un objectif loin du compte comme l’a souligné Jens Stoltenberg : « J’attends de l’Allemagne qu’elle respecte l’engagement pris avec tous les autres alliés de l’Otan ».

A l’heure des commémorations et alors que les tensions actuelles entre certains pays membres, dont les Etats-Unis et la Turquie, restent vives, nombreux sont encore les défis qui attendent l’Otan pour maintenir une certaine pérennité.