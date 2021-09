L'Otan appelle Pékin au dialogue pour la maîtrise des armements

Le secrétaire général de l'Otan Jens Stoltenberg a exprimé lundi les préoccupations de l'Alliance devant "l'expansion de l'arsenal nucléaire de la Chine", et a appelé Pékin à accepter un dialogue sur la maîtrise des armements.

La Chine n'est pas considérée comme un adversaire par l'Otan, mais elle doit "respecter ses engagements internationaux et agir de manière responsable dans le système international", a-t-il insisté au cours d'un entretien en visioconférence avec le chef de la diplomatie chinoise. Jens Stoltenberg a "fait part des préoccupations de l'Otan concernant les politiques coercitives de la Chine, l'expansion de son arsenal nucléaire et le manque de transparence de sa modernisation militaire", a précisé l'Alliance. "Le secrétaire général a souligné que la transparence et le dialogue réciproques sur la maîtrise des armements seraient bénéfiques tant pour l'Otan que pour la Chine".

La situation en Afghanistan a également été évoquée. Jens Stoltenberg a insisté sur la nécessité de "faire en sorte que le pays ne serve pas à nouveau de plateforme aux terroristes".

La Chine est devenue un sujet de préoccupation pour les alliés. "Les ambitions déclarées de la Chine et son comportement représentent des défis systémiques pour l'ordre international", ont-ils ainsi affirmé dans la déclaration adoptée lors de leur dernier sommet en juin 2021. Mais pas question d'une nouvelle guerre froide.