L'Otan appelle la Russie à "retirer ses troupes" de l'est de l'Ukraine

L'OTAN appelle la Russie à "retirer ses troupes" de l'est - Ukraine: déclaration du Secrétaire... Le Secrétaire général de l'OTAN (Organisation du Traité de l'Atlantique Nord), Jens Stoltenberg, et le Vice-Premier ministre ukrainien pour l'Europe et l'intégration Euro-atlantique, Dmytro Kuleba: "La visite d'aujourd'hui envoie un message clair que l'OTAN est solidaire de l'Ukraine." "Nous soutenons votre souveraineté et votre intégrité territoriale et nous vous fournirons un soutien politique et pratique." "Et tous les alliés de l'OTAN condamnent clairement les actions agressives de la Russie dans la mer Noire, s'emparant des navires et marins ukrainiens."