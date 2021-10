L'Otan adopte un nouveau plan global pour améliorer sa défense collective

Les ministres de la Défense des trente pays de l'Otan ont adopté jeudi une série de mesures visant à renforcer la défense collective et se sont accordés sur des centaines de nouveaux objectifs à atteindre en termes de capacités militaires, a annoncé le secrétaire général de l'Alliance atlantique.

"Aujourd'hui, les ministres ont approuvé un nouveau plan global pour défendre notre Alliance en cas de crises et de conflit", a-t-il affirmé lors d'une conférence de presse concluant une réunion ministérielle au siège bruxellois de l'Otan.

"L'Otan a déjà entrepris une adaptation majeure et nous entreprenons une adaptation majeure à un monde plus complexe et plus compétitif", a-t-il ajouté.

M. Stoltenberg a rappelé que l'alliance politico-militaire avait accru l'état de préparation de ses forces, en triplant notamment - à 40.000 soldats - les effectifs de sa force de réaction rapide, la NATO Response Force (NRF) à la suite de la reprise des tensions avec la Russie après l'annexion de la péninsule ukrainienne de Crimée en 2014.

"Tous les alliés investissent davantage dans la défense", a-t-il souligné en appelant toutefois à de nouveaux efforts budgétaires.

Les ministres se sont aussi accordés sur "des centaines" de nouveaux "objectifs de capacités", qui définissent les efforts à faire par chaque pays afin de renforcer la défense et la dissuasion globales.

"L'objectif est d'avoir les bonnes forces aux bons endroits au bon moment", a expliqué M. Stoltenberg.