L'opposition britannique s'unit pour empêcher un Brexit sans accord

Les partis d'opposition britanniques se sont dits déterminés à contrecarrer d'urgence un Brexit sans accord le 31 octobre. En revanche, le Parti du Brexit de Nigel Farage a menacé le Premier ministre Boris Johnson de torpillage électoral s'il ne rompait pas brutalement avec l'UE.

Les chefs de file des partis d'opposition ont eu mardi une réunion "productive" destinée à bloquer un Brexit sans accord qui serait "désastreux", selon un communiqué commun diffusé à l'issue de la rencontre. "Les participants se sont accordés sur l'urgence d'agir ensemble pour trouver des moyens pratiques d'éviter une absence d'accord, dont la possibilité de voter une loi et la défiance" contre le gouvernement, ont ajouté le Labour, le Parti national écossais (SNP), les libéraux-démocrates, le Plaid Cymru (Pays de Galles), les Verts et le Groupe indépendant pour le changement.

Cette annonce a fait grimper la livre sterling. Vers 15h45, elle augmentait d'environ 0,6% face à l'euro et au dollar. Une source proche du Premier ministre a accusé l'opposition de "chercher à saboter la position britannique" dans ses discussions avec l'Union européenne. Selon cette source, ces discussions faisaient à présent des progrès.

Une majorité d'une voix au parlement

Boris Johnson ne dispose de la majorité absolue qu'à une seule voix près au Parlement. Cependant, la majorité des élus s'opposent à un Brexit sans accord. Le leader travailliste Jeremy Corbyn a écrit à 116 parlementaires conservateurs et indépendants qui avaient voté contre le no deal, pour leur demander de l'aider à trouver "un moyen pratique pour éviter un no deal".

Face à cette menace parlementaire, le Premier ministre n'a pas écarté la possibilité de suspendre l'assemblée pour empêcher les députés de bloquer un no deal. Il veut à tout prix quitter l'UE, avec ou sans accord de divorce, une position qui divise profondément le Royaume-Uni, jusque dans son camp conservateur, dont une partie souhaite le maintien de liens étroits avec le club européen. Une séparation brutale fait également craindre des pénuries alimentaires, de carburant et de médicaments, ainsi que le rétablissement de droits de douane.

Londres et l'UE s'opposent sur le sort de la future frontière irlandaise, qui séparera le Royaume-Uni du marché unique européen, tout en se disant prêts à en discuter. M. Johnson devait s'entretenir au téléphone avec le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker et il a dépêché son conseiller, David Frost, à Bruxelles pour des discussions mercredi.

Nigel Farage se prépare à des législatives anticipées

De son côté, le Parti du Brexit, emmené par l'eurodéputé europhobe Nigel Farage, s'est mis en ordre de bataille en présentant ses candidats à d'éventuelles élections législatives anticipées, un scénario de plus en plus évoqué. "Le no deal est le meilleur accord, le seul accord acceptable", a lancé M. Farage, une figure clé de la campagne référendaire sur le Brexit en 2016, applaudi par plus de 500 candidats potentiels à Londres. Il a souligné que lui-même se présenterait aussi. Son parti, arrivé en tête des élections européennes en mai, a promis de disputer tous les sièges détenus par les Tories si Boris Johnson faisait un compromis avec Bruxelles.

A l'opposé, le Labour, la principale formation de l'opposition, fera "tout ce qui est nécessaire" pour empêcher un no deal, avait prévenu Jeremy Corbyn, avant la réunion dans le journal The Independent. Il avait également mis en garde contre les risques d'un no deal favorable au président américain Donald Trump qui, ardent défenseur d'un Brexit sans concession, a promis à M. Johnson "un très grand accord commercial, rapidement" après le retrait. Une sortie de l'UE sans accord "ne nous rendra pas notre souveraineté, cela nous mettra sous le joug de Trump et des grosses entreprises américaines", s'était inquiété Jeremy Corbyn.

Les travaillistes pour un nouveau référendum sur l'UE

Selon lui, des élections anticipées seraient le meilleur moyen de contrecarrer un Brexit sans parachute. Il veut au préalable faire tomber le gouvernement après le retour de vacances du Parlement, le 3 septembre, et prendre la tête d'un gouvernement intérimaire avec l'objectif de repousser la date du divorce d'avec l'Union européenne. Les travaillistes feraient alors campagne pour un nouveau référendum sur l'appartenance à l'UE, qui mentionnerait la possibilité pour le Royaume-Uni d'en rester membre.

Mais ce scénario n'a pas la préférence des autres partis d'opposition. Pour la cheffe des libéraux-démocrates Jo Swinson, il est de fait voué à l'échec, Jeremy Corbyn n'étant pas, selon elle, en mesure de réunir une majorité pour gouverner.

Les Britanniques ont décidé à 52% de quitter l'Union européenne à l'occasion d'un référendum en 2016, mais la date du départ a été déjà repoussée par deux fois après que le Parlement s'est opposé à l'accord conclu entre Bruxelles et le gouvernement britannique, alors dirigé par Theresa May.