L'opposant Alexeï Navalny a atterri à Moscou

Le principal opposant au Kremlin, Alexeï Navalny, a quitté ce dimanche Berlin, où il se remettait depuis des mois d’un empoisonnement présumé, vers Moscou, en dépit des menaces d’arrestation quasi-immédiate brandies par la justice russe.

L’avion embarquant Navalny et sa femme Ioulia a décollé peu après 15h00 de la capitale allemande, selon des journalistes de l’AFP à bord. "Je suis certain que tout va bien se passer. On va m’arrêter ? Ce n’est pas possible, je suis innocent", a lancé Navalny en montant à bord, avant d’ajouter : "En Allemagne, c’était bien, mais rentrer à la maison c’est toujours mieux".

Selon des journalistes de l’AFP à bord, le pilote de l’avion venant de Berlin a d’abord annoncé un retard de 30 minutes en raison d’un "problème technique", avant d’indiquer que l’appareil se dirigeait vers Cheremetievo et n’atterrira pas à l’aéroport de Vnoukovo comme prévu.

"Voilà à quel point ils sont lâches, pathétiques et ridicules", a lâché Navalny sur Instagram avant le décollage, tournant en dérision dans d’autres messages sur Twitter les mesures drastiques prises par l’aéroport Vnoukovo.

"Comme d’habitude, les autorités russes sont caractérisées par leur peur", a encore dit M. Navalny, 44 ans, en montant dans l’appareil, tout en se disant "très heureux" de revenir et assurant "n’avoir rien à craindre en Russie".

Avion dévié

A l’aéroport Vnoukovo de Moscou, où l’opposant était attendu à 19h20 (17h20 heure belge), la police antiémeute était présente en force et un groupe de quelque 200 partisans étaient massés devant les barrières installées pour barrer l’accès à la salle des arrivées, selon des journalistes de l’AFP.

Alexeï Navalny a atterri à Moscou

Peu après 18H00, l’avion transportant Alexeï Navalny a atterri, à Moscou, en Russie.