L'ONU dénonce un "racisme structurel" au Brésil après la mort d'un homme noir

L'ONU a dénoncé mardi l'existence d'un "racisme structurel" au Brésil, et demandé une enquête indépendante après la mort d'un homme noir roué de coups jeudi par des vigiles blancs d'un supermarché Carrefour à Porto Alegre.

Ce meurtre a été "un cas extrême mais qui reflète malheureusement la violence récurrente envers la population noire au Brésil", a déclaré une porte-parole du Bureau des droits de l'homme des Nations-Unies, Ravina Shamdasani.

"C'est une illustration de la discrimation et du racisme structurels auxquels doivent faire face les personnes d'origine africaine" dans ce pays, a-t-elle ajouté, rappelant que ces discriminations et ces violences étaient "étayées par des données officielles".

"Le nombre d'afro-brésiliens victimes d'homicide est disproportionné si on le compare à tout autre groupe", a souligné la porte-parole. En outre, "les afro-brésiliens sont exclus et pratiquement invisibles dans les institutions et les structures de prise de décision".

L'enquête ouverte au Brésil sur ce meurtre doit être "rapide, approfondie, indépendante, impartiale et transparente", a-t-elle dit, ajoutant qu'elle devait "vérifier si la discrimination raciale y a joué un rôle".

