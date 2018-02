La Corée du Nord a fourni du matériel pour produire des armes chimiques à la Syrie, selon un rapport de l'ONU

La Corée du Nord aurait fourni du matériel pouvant servir à la production d’armes chimiques à la Syrie. Ces révélations de la presse américaine se fondent sur un rapport de l’ONU.

Le matériel en question est du carrelage résistant à l’acide et à la chaleur, des tuyaux, des soupapes, des thermomètres. Ce matériel pour produire des armes chimiques a été expédié par bateau à la Syrie par la Corée du Nord. C’est ce qu’indiquent des experts de l’ONU chargés d’examiner le respect des sanctions imposées à la Corée du Nord. Leur rapport n’a pas encore été publié, mais plusieurs médias américains dont le New-York Times ont pu le consulter. Les experts de l’ONU ont aussi repéré des techniciens nord-coréens en Syrie sur des sites de productions d’armes chimiques et de missiles.

Ces révélations interviennent au moment où le régime syrien est accusé de nouvelles attaques chimiques dans l’enclave rebelle de la Ghouta orientale. En échange de ce matériel, la Syrie paye. Le rapport pointe donc le danger du financement du programme nucléaire nord-coréen, et souligne les failles des embargos sur les livraisons d'armes qui frappent et la Corée du Nord et la Syrie.