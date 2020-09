L'ONU a 75 ans : quel est son bilan ? Et quel est son avenir ?

Organisation des Nations Unies : succès ou échec ?

Olivier Corten est professeur de droit international à l’ULB. Pour lui, la question du succès ou de l’insuccès de l’organisation des Nations Unies est avant tout une question de point de vue :

"Quand on parle de succès ou d’échec, ça dépend évidemment des attentes qu’on peut avoir de l’organisation. Et ça, il faut bien le comprendre. Ça a été, dès l’origine, l’ambivalence de l’ONU. C’est que d’un côté, on peut la voir comme une espèce d’incarnation de la communauté internationale qui va dorénavant régler tout ce qui se passe dans le monde et faire respecter le droit et la justice. C’est une conception un peu, disons, idéaliste. Ou alors on voit l’ONU tout simplement comme un rassemblement d’États qui ont leurs intérêts propres, qui poursuivent leur politique et qui agissent de manière un peu plus coordonnée. Mais c’est une organisation qui aurait une autonomie très, très faible.

Si on se place dans une perspective idéaliste, on va voir évidemment beaucoup d’échecs et beaucoup de problèmes. Si on se place dans une perspective, disons, plus réaliste, dans le sens que cela renvoie à la réalité des rapports de force, on va avoir tendance à finalement considérer qu’il n’y a pas tellement d’échecs, que c’est tout simplement parce qu’il ne faut pas trop en attendre.

Si l’on prend la charte de l’ONU, il y a deux grands axes qui en ressortent. D’abord la paix, parce que l’organisation des nations unies, son but essentiel, premier et tout à fait explicite, c’est d’éviter une troisième guerre mondiale. Ce qui est difficilement contestable, c’est que même s’il y a toute une série de conflits qui subsistent dans le monde, il n’y a pas eu véritablement de troisième guerre mondiale, comparable à ce qu’on a connu, au XXe siècle. Donc, de ce point de vue là, c’est vraiment le minimum que l’on pouvait attendre de l’ONU, on peut dire que ce minimum est quand même atteint".