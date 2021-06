L'OMS déclare que la polio n'est plus présente aux Philippines

Vaccin antipolio : obligatoire, c'est la loi - JT 19h30 - 22/10/2019 Le vaccin contre la polio chez nous est obligatoire. Comme le précise les journaux du groupe Sud Presse, chaque enfant doit recevoir 4 doses de vaccin. Mais voilà, de plus en plus d'enfants ne sont pas vaccinés. Le nombre est en augmentation. Rappelons que la maladie est contagieuse et mortelle, et que les parents qui refusent de faire vacciner leurs enfants peuvent être poursuivis.