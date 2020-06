L’Italie rouvre ses frontières : l’épidémie de coronavirus y est-elle terminée ?

L’Italie a rouvert ce mercredi ses frontières aux voyageurs étrangers, espérant sauver son industrie touristique moribonde après trois mois d’isolation du reste du monde. Cette ouverture arrive après une série de mesures d’un déconfinement progressif, rendu possible par une amélioration de la situation sanitaire liée au coronavirus. Pourtant, les autorités italiennes le répètent : la crise du covid-19 n’est pas terminée.

L’Italie a été l’un des pays d’Europe les plus fortement touchés par la pandémie. Le nouveau coronavirus y a fait plus de 33.500 morts. Mais depuis le début du mois d’avril, les chiffres des contaminations et des morts sont en baisse constante, 55 décès enregistrés ce mardi 2 juin par exemple. Les nouvelles infections enregistrées sont toujours localisées en majorité dans le nord de la Lombardie, la région la plus touchée du pays.