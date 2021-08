L'Italie également victime d'incendies et d'inondations en même temps

À l'instar d'autres pays dans le monde, comme la Turquie, l'Italie faisait face ce week-end à une double menace, constituée de pluies violentes sur le nord du pays et d'incendies dans le sud.

Un glissement de terrain s'est produit jeudi dans le sud-Tyrol et a détruit plusieurs voitures. Le nord de la province a essuyé en 24 heures 87 litres d'eau par mètre carré. Routes et caves ont été inondées à plusieurs endroits.

Dans le sud de l'Italie, ce sont les incendies qui menacent cultures et nature. Les agriculteurs de la Botte ont d'abord dû affronter la sécheresse, laquelle pourrait entraîner une baisse de 10% de leurs rendements céréaliers et de 50% de leurs récoltes fruitières pour ce qui est des cerises, des pêches et des nectarines.

Les feux menacent aussi des domaines naturels tels que le parc national d'Aspromonte en Calabre ou le Parco delle Madonie en Sicile.