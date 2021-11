L’ISS menacée par des débris créés par un missile russe ? "Les questions militaires sont au cœur de la conquête spatiale depuis le départ"

Selon lui, les Etats-Unis "ignorent les propositions de la Russie et de la Chine en vue d’un accord international pour empêcher une course aux armements dans l’espace".

L’incident a relancé les craintes de voir l’espace se transformer en un champ de bataille entre les grandes puissances, avides d’expérimenter de nouvelles technologies militaires. "Il faut se rendre compte que toutes ces questions militaires sont au cœur de la conquête spatiale depuis le départ", nous rappelle Yaël Nazé, astrophysicienne à l’Université de Liège. Les premières fusées ce sont les V2 (missiles balistiques développés par l’Allemagne nazie, ndlr). Dès le départ aussi, ajoute Yael Nazé, apparaît la question de "comment se protéger des satellites des autres ou détruire les satellites des autres. On retrouve cela dans des programmes des années '40 ou '50, que ce soit côté soviétique ou américain, donc c’est quelque chose qui est très vieux."

Des tirs test antisatellites n’avaient été menés jusqu’ici que par une poignée de nations -Etats-Unis, Chine, Inde-, tandis que Moscou proclamait sans cesse haut et fort lutter contre toute tentative de militariser l’espace.

Mais la communauté scientifique se doutait bien que les Russes utilisaient eux aussi l’espace pour des essais : "Les Indiens et les Américains l’ont fait sur des satellites qui étaient très bas, c’est-à-dire que les débris sont tombés très vite. Les Chinois l’ont fait sur un satellite qui était beaucoup plus haut, et là, au lieu de quelques mois pour les débris, il va falloir attendre quelques siècles, précise Yaël Nazé. Et les Russes avaient fait des essais antisatellites un peu différents : eux avaient fait des essais d’explosions type schrapnel dans l’espace (obus chargé de balles en métal, ndlr)". Le missile qui vient de la terre faire exploser un satellite était quelque chose sur lequel ils étaient en train de travailler, ajoute Yaël Nazé, "tout le monde le sait, on attendait le test".

La semaine passée, l’ISS a dû faire un écart parce qu’il y avait un débris de 2007 des essais des Chinois

Selon l’expert militaire russe Pavel Felgenhauer interrogé par l’AFP, Moscou n’a effet jamais caché disposer de système pouvant atteindre l’espace depuis la Terre, citant notamment les systèmes de défense S-500 et S-550, capables selon l’armée russe de réduire à néant des satellites.

Le tir présumé de lundi a généré quantité de débris menaçant les milliers d’autres satellites en orbite, sur lesquels les pays comptent pour de très nombreuses activités, par exemple de communication ou encore de localisation. C’est cela qui est en général dangereux pour la sécurité de l’ISS et surtout des satellites : "Que cela soit ça ou pas (un tir de missile russe, ndlr), la semaine passée, l’ISS a dû faire un écart parce qu’il y avait un débris de 2007 des essais des Chinois, rappelle Yaël Nazé. Et ici il y a encore des débris. Donc il y a la question des tests antisatellites, et il y a la question des débris".

Le domaine spatial civil est l’un des ultimes secteurs où Américains et Russes, vivement opposés dans de nombreux dossiers internationaux, entretiennent une coopération relativement apaisée.

Ces dernières années, des tensions sont néanmoins apparues, conséquences des dynamiques géopolitiques sur Terre, Moscou et Pékin disant vouloir approfondir leur collaboration spatiale face à un axe de puissances occidentales.