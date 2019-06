L'Iran va-t-il bientôt posséder l'arme nucléaire? La quantité d'uranium enrichi attire toutes les attentions

C’est un dossier très technique… mais l’enjeu est énorme. Car il concerne la possibilité de voir, un jour, l’Iran entrer dans le club très fermé des pays qui possèdent l’arme nucléaire. En 2015, l’Iran s’était engagé à limiter son stock d’uranium enrichi à 300 kilos, en échange d’une levée des sanctions. C’était un des points les plus importants de ce "Plan d’action global conjoint" qui encadre le programme nucléaire iranien. Un plan signé en juillet 2015 à Vienne entre l’Iran et six grandes puissances (Etats-Unis, Russie, Chine, France, Grande-Bretagne et Allemagne). Mais Donald Trump a décidé de dénoncer l’accord signé par Obama.

Le seuil des 300 kilos d’uranium enrichi, l’enjeu majeur ?

Depuis le retrait des Etats-Unis de cet accord et l’escalade récente de menaces entre le président américain et les dirigeants iraniens, le contexte a changé. L’Iran pourrait bientôt faire voler en éclats cette limite des 300 kilos. Un an, jour pour jour après la décision de Donald Trump de retirer les Etats-Unis de l’accord de 2015 et de rétablir des sanctions contre l’Iran, les autorités iraniennes ont annoncé, le 8 mai dernier, qu’elles suspendaient certains de leurs engagements. "Les dirigeants iraniens ne veulent pas perdre la face devant leur population. Ils font donc ce qu’ils avaient déjà dit depuis longtemps, c’est-à-dire se retirer également de cet accord" explique Firouzeh Nahavandi, docteur en sciences sociales à l’ULB, directrice du centre d’études de la coopération internationale et du développement et spécialiste de l’Iran.