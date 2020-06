L'Iran s'apprête à exécuter un Iranien ayant renseigné Washington sur Soleimani

L’Iran s’apprête à exécuter un Iranien ayant fourni des informations aux Etats-Unis et à Israël sur les déplacements du général Qassem Soleimani, tué par Washington début janvier à Bagdad, a-t-on annoncé mardi de source officielle à Téhéran.

Mahmoud Moussavi Majd a été reconnu coupable d’avoir espionné les forces armées iraniennes, "en particulier la Force Qods" et d’avoir fourni à la CIA et au Mossad des renseignements sur "les déplacements et les lieux où se trouvait (son chef) le général martyr Qassem Soleimani", a déclaré le porte-parole de l’Autorité judiciaire, Gholamhossein Esmaïli, lors d’une conférence de presse télévisée.