L'Iran franchit le seuil des trois millions de contaminations au Covid-19

L'Iran a franchi le seuil des trois millions de contaminations au Covid-19 jeudi, a annoncé le ministère de la Santé, alors que le nombre de cas quotidiens d'infections et de décès est en baisse après avoir atteint un pic en avril.

Au cours des dernières 24 heures, le pays a officiellement enregistré 12.398 nouveaux cas et 153 décès, portant le total à 3.003.112 personnes contaminées et à 81.672 décès, selon les statistiques officielles.

Depuis la fin du mois de mars, le pays s'efforce d'endiguer une quatrième vague de Covid-19, imputée à une augmentation du nombre de voyages effectués pendant les vacances du Nouvel An persan (cette année du 18 mars au 2 avril).

Le pays est en pleine campagne électorale à un peu plus d'une semaine de la présidentielle du 18 juin. La campagne pour ce scrutin, qui était à l'origine une source d'inquiétude quant à la propagation du virus, a démarré fin mai avec peu d'enthousiasme et en grande partie sur les médias sociaux.

Mais le candidat ultraconservateur Ebrahim RaÏssi, considéré comme le favori, a prononcé un discours lors d'un rassemblement mercredi dans un stade bondé dans le sud-ouest du pays, s'attirant des critiques pour ne pas avoir respecté les protocoles sanitaires.

Selon l'agence de presse officielle Irna, "plus de 50.000" personnes ont assisté à l'événement au stade de football Takhti de la ville d'Ahvaz, remplissant les sièges et le terrain lui-même. "Le non-respect de la distanciation sociale et des protocoles sanitaires était très frappante lors de l'événement", a relevé l'agence.

Des responsables du secteur de la santé en Iran ont mis en garde contre des signes indiquant que la récente tendance à la baisse du nombre de contaminations pourrait s'inverser compte tenu d'un certain relâchement parmi la population.