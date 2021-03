L'Iran fête Norouz, le nouvel an du pays, dans la morosité liée à la pandémie et à la crise économique

L’Iran, pays le plus touché du Proche Orient par la pandémie du Covid-19 avec 60.000 morts et plus de 1,7 million de contaminations qu’une population de 84 millions d’habitants, fête le nouvel an Norouz (qui signifie jour nouveau en persan) qui correspond l’arrivée du printemps. Malgré le top départ de la vaccination dans ce pays, c’est une situation économique particulièrement difficile qui s’ajoute à la pandémie et empêche les citoyens de garder le sourire aux lèvres, malgré la période que la coutume veut festive.

Dans le bazar de Tajrish, situé dans le nord de Téhéran, les magasins sont remplis de monde et les trottoirs sont couverts des produits de nombreux vendeurs occasionnels, sous l’œil bienveillant des policiers. La plupart respectent le port du masque mais on est bien loin de la distanciation sociale. Fête traditionnelle, Norouz est célébré autour d’un repas à base de riz avec des herbes et du poisson, pour ceux qui en ont les moyens. Dans chaque famille, on dresse une table avec sept produits dont le nom en persan commence par un S. Chacun de ces produits a sa propre signification, pour apporter bonheur, bonne santé ou encore richesse dans la nouvelle année qui commence.

L’économie en berne

Mais cette année, Norouz est marqué par la pandémie de Covid-19 couplé à une situation économique désastreuse. En cause : des sanctions américaines qui n’ont pas été levées malgré les premiers espoirs après l’arrivée au pouvoir de Joe Biden aux Etats-Unis. Les négociations entre les deux parties sont bloquées. Chacun demandant à l’autre de faire le premier pas pour une application pleine et entière de l’accord nucléaire de 2015, abandonné par Donald Trump en 2018, et la levée des sanctions américaines imposées depuis cette date.

Depuis, la valeur monétaire dans ce pays du Moyen-Orient a fortement chuté par rapport aux devises étrangères. L’inflation a explosé, la population a donc dû réduire ses achats les plus élémentaires. Selon une récente étude, les Iraniens achètent moins de 35% de produits alimentaires. Dans de nombreuses familles, la viande et certains fruits, devenus trop chers, ont tout simplement disparu des paniers d’achat.

Depuis trois semaines, la distribution de poulet est également devenue une vraie crise. Dans certains marchés aux produits subventionnés par le gouvernement, de longues files d’attente se forment pour acheter de la volaille congelée. Les poulets sont vendus à moins d’un euro le kilo alors que dans les autres magasins le prix est le double. "Regardez vous-même la queue qui fait deux cents mètres. Je suis là depuis trois heures pour avoir deux poulets de mauvaise qualité", se plaint une femme d’une cinquantaine d’années, qui ne cache pas sa colère contre le gouvernement.

Des mesures anti-Covid jugées trop laxistes

Si l’année dernière, pour lutter contre la pandémie les autorités avaient décidé de fermer les restaurants et les cafés, cette année ce n’est pas le cas, même s’il y a des restrictions à la circulation à partir de 21 heures et que ces établissements doivent fermer, cette obligation n’est pas toujours appliquée par le secteur de l’horeca iranien.

Malgré les demandes répétées du ministre de la Santé qui a demandé à plusieurs reprises que les voyages soient interdits pour éviter une nouvelle pandémie, les citoyens sont toujours autorisés à transiter de part et d’autre de l’Iran. À l’occasion du Norouz, les citoyens ont treize jours de congé et beaucoup de gens partent en province dans leurs familles. Seules une quarantaine de villes, où les cas de contamination sont plus nombreux qu’ailleurs, sont interdites aux voyageurs.

Avec une situation économique désastreuse qui s’aggrave chaque jour et le manque d’espoir de tout changement rapide, beaucoup d’Iraniens n’ont guère d’espoir d’une meilleure année.