L'Iran et l'accord de 2015 : une "guerre des chiffres" avant l'arme nucléaire ?

Le président de l’Iran, Hassan Rohani, avait prévenu. Son pays a bien l’intention de continuer à franchir de plus en plus les limites qui avaient été négociées dans l’accord nucléaire signé en 2015 avec 6 grandes puissances (Etats-Unis, Russie, Chine, France, Grande-Bretagne et Allemagne). C’est une décision qui fait suite au retrait des Etats-Unis de cet accord. Ce vendredi d’ailleurs l’Iran a confirmé qu’il allait commencer dans la journée à enrichir de l’uranium 235 à un niveau de pureté supérieur à 3,67%, la limite imposée par cet accord sur le nucléaire iranien. Le dossier est très technique mais l’enjeu est énorme car il concerne la possibilité de voir un jour l’Iran entrer dans le club très fermé des pays qui possèdent l’arme nucléaire.

Pourquoi ce chiffre de 3,67% ?

Pour fabriquer du combustible pour les centrales nucléaires de production d’électricité, l’uranium doit être enrichi à un niveau compris entre 3 et 5%. En clair c’est de l’uranium "faiblement" enrichi pour une utilisation dans le cadre civil. Mais si l’uranium est "hautement" enrichi, c’est-à-dire au moins à 90%, et en quantité suffisante, alors cet uranium peut servir à fabriquer une bombe nucléaire. L’accord signé en 2015 visait justement à éloigner la perspective de ce scénario en fixant une limite "basse" (3,67%) pour s’assurer que l’Iran ne puisse pas enrichir de l’uranium à un pourcentage très élevé. Parallèlement d’ailleurs, l’Iran s’était aussi engagé à limiter le nombre de centrifugeuses opérationnelles sur son territoire (5060 au lieu de 19.000) car les centrifugeuses sont indispensables pour enrichir cet uranium 235.