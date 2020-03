L'Iran dit n'avoir "aucune connaissance" sur le sort d'un ex-agent américain du FBI

Commentaire de Donald Trump sur la mort de l'agent du FBI Robert Levinson, ce 25 mars - 26/03/2020 L’Américain Robert Levinson, agent du FBI à la retraite disparu dans des circonstances mystérieuses en 2007 en Iran, est "mort alors qu’il était en détention" dans ce pays, a annoncé sa famille dans un communiqué.Traduction du président américain Donald Trump: "Nous avons retrouvés tellement de gens. Nous avons récupéré deux personnes cette semaine, mais Robert Levinson, qui était exceptionnel, est malade depuis longtemps. Et il a eu de gros problèmes avant sa détention ou sa capture, et nous avons beaucoup de peine pour sa famille. - Journaliste: Acceptez-vous qu'il soit mort ? - Non, je n'accepte pas qu'il soit mort. Je ne l'accepte pas. Je vous le dis, ce n'est pas très encourageant, mais je n'accepte pas qu'il soit mort. Ils ne nous ont pas dit qu'il était mort, mais beaucoup de gens pensent que c'est le cas."