L'Iran dit avoir testé avec succès de nouveaux missiles de croisière "d'une puissance mortelle"

L’Iran a affirmé avoir testé avec succès ce jeudi des missiles de croisière de "nouvelle génération" à l’occasion de manœuvres navales réalisées en mer d’Oman, après un exercice ayant coûté la vie à 19 marins iraniens en mai.

Les forces armées iraniennes ont publié sur leur site internet des photos montrant un tir de missile du pont d’un navire et un autre d’un camion ainsi que des images montrant la trace d’une fusée au-dessus de l’eau avant son impact et une explosion à bord d’un bateau en mer.

D’une précision et d’une puissance mortelles pour les ennemis de l’Iran

Selon un communiqué de l’état-major des forces armées, des missiles sol-mer et mer-mer de courte et de longue portée, produits par la Marine et le ministère de la Défense, ont été testés au cours des manœuvres.

Des missiles de croisière "ont détruit les cibles qui leur avaient été assignées à 280 km et leur portée peut encore être augmentée", ajoute le communiqué.

Ces missiles sont "d’une précision et d’une puissance mortelles pour les ennemis de l’Iran", s’est enthousiasmé un journaliste de la télévision d’Etat parlant d’une plage où des missiles étaient tirés d’une batterie installée sur un camion.

Selon la télévision, certains des missiles testés ce jeudi sont une amélioration de modèles plus anciens ayant "fait l’objet d’une mise à jour".

Le 10 mai, 19 marins à bord d’un navire de soutien logistique des forces armées iraniennes avaient été tués, et 15 autres blessés, accidentellement, lors de manœuvres dans le Golfe, selon l’état-major, alors que les tensions restent vives entre Téhéran et Washington dans ce bras de mer crucial pour l’approvisionnement mondial en pétrole.

Selon l’agence Tasnim, le bâtiment avait été touché par un "tir ami" parti d’une frégate iranienne.