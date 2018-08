L'Iran au chevet de l'industrie militaire syrienne

L'Iran va aider le régime syrien de Bachar al-Assad à réhabiliter son industrie militaire mise à rude épreuve par plus de sept ans de guerre, a déclaré lundi le ministre iranien de la Défense Amir Hatami en annonçant un accord en ce sens.

Principal allié régional du pouvoir à Damas, l'Iran fournit un soutien politique, financier et militaire de premier plan aux forces pro-régime dans la guerre qui a ravagé les infrastructures de Syrie et fait plus de 350.000 morts depuis 2011.

"La Syrie sort progressivement d'une période de crise pour entrer dans une phase de reconstruction", a dit M. Hatami, cité par l'agence iranienne Tasnim, après la signature dimanche de l'accord avec son homologue syrien Abdallah Ayoub.

Selon M. Hatami, arrivé dimanche à Damas pour une visite officielle de deux jours, l'accord traite de la poursuite de la "présence et de l'implication" de l'Iran en Syrie.

Plus tard dans un entretien accordé à la chaîne de télévision al-Mayadeen, proche du mouvement pro-iranien du Hezbollah et basée à Beyrouth, il a expliqué que l'accord concernait entre autres la réhabilitation de l'industrie de défense du régime, assurant que l'Iran pouvait fournir "de bons services" dans ce domaine.

"Avec cet accord, nous avons ouvert la voie à une reconstruction des industries militaires syriennes", a indiqué le ministre, dont les réponses en persan étaient traduites en arabe par la chaîne.

"L'élément le plus important de l'accord, c'est la reconstruction des Forces armées et des industries militaires de défense syriennes, pour qu'elles puissent retrouver leur pleine capacité", a-t-il ajouté.

L'agence officielle syrienne Sana a annoncé la signature d'un accord de coopération militaire entre les deux pays, sans plus de détails. Le général Hatami a été reçu dimanche par M. Assad.

Egalement soutenu militairement depuis 2015 par la Russie, le pouvoir Assad a enchaîné les victoires face aux rebelles et aux jihadistes, jusqu'à reconquérir près des deux-tiers du pays.