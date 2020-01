L'Iran a-t-il abattu par erreur le vol PS752 d'Ukraine International ? Une vidéo authentifiée sème le doute

Une hypothèse qui s'appuie sur une vidéo postée sur le réseau discret Telegram et analysée par plusieurs médias dont le New York Times ainsi que le site d'enquête Bellingcat , permettant de considérer cette vidéo authentique et donc l'hypothèse crédible.

La carte de la zone de l’aéroport International Khomeini d'où l'avion a décollé. - © Tous droits réservés

Connu pour avoir révélé la responsabilité de la Russie dans le crash du vol Malaysia Airlines MH17, l'empoisonnement des Skripal et la guerre civile yéménité, le site d'investigation Bellingcat s'est donc intéressé aux derniers instants de l'avion de ligne Ukrainien.

Après avoir géolocalisé la vidéo à Parand, dans la banlieue ouest de l'aéroport international Imam Khomeini d'où le vol PS752 a décollé, Bellingcat a analysé l'orientation de la caméra (nord-est) et vérifié via diverses techniques d'analyse d'images satellite les éléments urbanistiques (bâtiments, luminaires, etc.).

Le décalage entre l'explosion et le bruit de celle-ci a également été étudié (à l'aide notamment du bon vieux théorème de Pythagore) afin de vérifier qu'il réponde aux lois de la physique. Le son et la lumière ne voyagent pas à la même vitesse, 1.224km par heure contre 300.000 km par seconde, ce qui explique ce décalage. En outre, cela a permis de recouper ces informations de localisation avec la trajectoire indiquée par le site spécialisé FlightRadar24.

Pourquoi filmer des lumières dans le ciel ?

Reste la question du comment et pourquoi une personne s'est-elle retrouvée à filmer des lumières dans le ciel, qui plus est celle(s)-là, quelques instants avec l'impact. Si l'on ajoute à cela le temps généralement nécessaire pour "démarrer" son smartphone, cela pourrait laisser perplexe.

Concernant cet aspect des questionnements, Bellingcat semble suivre l'analyse du New York Times selon laquelle il y aurait eu deux fortes déflagrations, et donc deux lancements de missiles potentiels. La personne aurait donc commencé à filmer après la première déflagration. Techniquement donc, la vidéo est authentique et les divers éléments qu'elle fournit concordent. Si cela n'est pas une preuve absolue en soi, il n'en reste pas moins que cet élément aura son importance afin de faire toute la lumière sur cet "accident" qui a endeuillé 2020, de l'Iran à L'ukraine, en passant par le Canada et l'Allemagne.