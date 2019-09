L'Indonésie renvoie 250 conteneurs de déchets vers leur pays d'origine

L’Indonésie a renvoyé depuis le mois de juin près de 250 conteneurs de déchets non conformes vers leurs pays d’origine, dont les Etats-Unis, l’Allemagne, la France, la Grande-Bretagne, Hong Kong et l’Australie. Pour les autorités indonésiennes, il s’agit de renforcer ses contrôles pour ne pas devenir une décharge des pays plus riches.

Outre ces 250 conteneurs de déchets déjà renvoyés, un millier d’autres sont en train d’être examinés, explique Deni Surjantoro, un porte-parole des douanes indonésiennes. Ces chiffres ne sont habituels. Pour comprendre la situation actuelle, il faut rappeler que la Chine a décidé de cesser début 2018 l’importation de déchets plastiques. Cette décision a suscité le chaos sur le marché mondial du recyclage, et obligé les pays développés à trouver de nouvelles destinations pour leurs déchets. C’est ainsi que d’énormes quantités de déchets ont été réacheminées vers l’Asie du Sud-Est où les capacités de recyclage sont pourtant limitées, et où les déchets s’empilent souvent dans des décharges. Ils sont brûlés de façon artisanale ou finissent dans la mer.

Les déchets importés en Indonésie avaient triplé

Dans ce contexte, les importations de déchets plastiques, souvent non ou mal triés, vers l’Indonésie, ont ainsi bondi récemment. D’après l’ONG Greenpeace, elles sont passées de 10.000 tonnes par mois fin 2017 à 35.000 tonnes par mois à la fin 2018.

Devant l’ampleur du phénomène et les critiques s’élevant de part et d’autre, les autorités ont renforcé les contrôles et commencé ces derniers mois à renvoyer les cargaisons non conformes à leur expéditeur.

L’Indonésie, comme d’autres pays d’Asie – Malaisie, Philippines, Sri Lanka ou Cambodge – multiplient ce type d’opérations pour ne plus être les décharges des pays riches. Certains pays exportateurs réagissent mal. En réaction, l’Australie s’est engagée à mettre fin à l’exportation de ses déchets recyclables.