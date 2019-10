L'Indonésie renonce à fermer l'île de Komodo et ses dragons aux touristes

L'Indonésie va fermer au tourisme l'île de Komodo - vews - 27/08/2019 Voici le dragon de Komodo… avec ses 2 à 3 mètres de long… il est le plus grand lézard vivant sur terre. Pour l’apercevoir… C’est ici… sur l’île de Komodo qu’on en trouve le plus grand nombre… Mais attention, l’an prochain, plus question d’y mettre les pieds. L'île sera totalement fermée pendant un an. "I think, if they close to tourism because it is like trying (re-)habilitation of dragon and villagers is good. If they close it to do something maybe like resorts or build something that it doesn't belong to nature, it's not a great idea." Car la motivation des autorités est certes de protéger ces lézards géants face au tourisme de masse… Mais elle est aussi de transformer cet endroit en destination haut de gamme. "L'objectif est de rendre l'endroit plus attractif, plus "cher", à la hauteur des standards. Une merveille du monde, tendance dans le monde entier, un endroit "exclusif"". Une ambition qui désespère les 2000 habitants de l’île… Ils devront, eux-aussi, quitter cet endroit. "Nos revenus proviennent du tourisme, s'ils ferment l'île, comment allons-nous gagner de l'argent? Nous travaillons uniquement ici". "On habite ici depuis tant d'années. On nous ordonne de partir, mais nous ne voulons pas. Mes ancêtres et mon père sont enterrés ici. Si nous partons, que vont devenir leurs tombes?" Malgré ces inquiétudes... les autorités viennent de reconfirmer la fermeture de l'île le 1er janvier. Les touristes pourront toujours apercevoir ces lézards géants sur les îles voisines... qui, elles, resteront accessibles.