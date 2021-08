L’Inde teste son premier porte-avions "made in India" en participant à des exercices maritimes avec les USA

L’Inde conduit cette semaine les essais de son premier porte-avions "made in India" et participe à des exercices maritimes conjoints avec les États-Unis et des alliés de l’Indo-Pacifique pour deux mois.

L’INS Vikrant (262 m), dont les essais ont débuté au large du Kerala (sud) mercredi, est le deuxième porte-avions de la flotte de l’Inde, après l’INS Vikramaditya, un appareil de fabrication soviétique acheté en 2004.

Selon la marine indienne, le pays rejoint désormais "un groupe restreint de nations capables de concevoir et de construire elles-mêmes un porte-avions, ce qui témoignera vraiment de la volonté du gouvernement indien de "fabriquer en Inde"".

La marine plaide auprès du gouvernement en faveur d’un troisième porte-avions, le chef de la marine, l’amiral Karambir Singh, ayant déclaré que la force ne pouvait pas rester "immobilisée". La Chine, en quête d’influence dans l’océan Indien où New Delhi exerce traditionnellement la sienne, construit actuellement son troisième porte-avions.