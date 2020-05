L'Inde envahie par des dizaines de millions de criquets, du jamais vu depuis près de 30 ans

Les autorités indiennes recourent à des drones, des tracteurs et des voitures pour suivre ces insectes et les asperger de pesticides. Ils ont déjà ravagé près de 50.000 hectares de cultures depuis leur arrivée en avril dans l’État du Rajasthan, en provenance du Pakistan.

D’autres, plus petits, sont également à l’œuvre dans les États du Maharashtra, du Gujarat, du Penjab et d’Uttar Pradesh et menacent de nombreuses cultures estivales et plantations, aggravant la situation d’agriculteurs déjà fragilisés par le confinement national décrété contre la pandémie de Covid-19.

Imaginez un nuage de criquets d’un kilomètre carré déferler sur votre propriété ou sur vos cultures. C’est le triste spectacle auquel assistent, presque impuissants, les agriculteurs et les habitants des régions septentrionales de l’Inde. Huit à dix essaims de ce type, rassemblant des dizaines de millions de criquets, sont actuellement actifs dans des poches du Rajasthan et du Madhya Pradesh.

Pire que la sécheresse

Originaire d’Afrique de l’Est, cette invasion a été favorisée par des pluies inhabituelles sur la période mars-mai. "Cette année, les criquets se reproduisent 400 fois plus que d’habitude en raison des conditions climatiques favorables créées par des pluies inhabituelles et une activité cyclonique accrue", explique Devinder Sharma, un analyste spécialiste des questions agricoles. "Les criquets pèlerins engendrent des dégâts pires qu’une sécheresse. Non seulement les cultures sont détruites mais les arbres cassent sous le poids de l’essaim".

Un criquet pèlerin mange chaque jour à peu près son propre poids en nourriture, soit environ deux grammes, selon l’observatoire des acrididés des Nations unies. Un essaim d’un kilomètre carré contient environ 40 millions de criquets, qui consomment en une journée autant de nourriture que 35.000 personnes.

500 millions de dollars contre les criquets

Pour lutter contre ce fléau, particulièrement criant cette année et en pleine pandémie de coronavirus, la Banque mondiale vient de débloquer 500 millions de dollars de fonds destinés à lutter contre ces invasions de criquets. Il s’agit d’un "soutien immédiat aux ménages concernés […], tout en investissant, à moyen terme, dans le rétablissement des systèmes de production agricole et d’élevage et la restauration des moyens de subsistance dans les zones rurales des pays touchés", écrit la Banque mondiale sur son site internet. Les premiers pays à bénéficier de ces aides sont Djibouti, l’Ethiopie, le Kenya et l’Ouganda.

Et les perspectives ne sont pas bonnes. Selon le CIRAD, l’organisme français de recherche agronomique et de coopération internationale pour le développement durable des régions tropicales et méditerranéennes, des essaims pourraient arriver incessamment au Tchad. "Une fois que des essaims arrivent pendant la saison des pluies au Tchad, la reproduction estivale peut généraliser l’invasion sur toute l’Afrique de l’Ouest", explique Cyril Piou, écologue spécialiste des dynamiques de populations d’acridiens au Cirad.

Une catastrophe presque totalement éclipsée par l’actualité liée au coronavirus.