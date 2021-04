L'Inde dépasse pour la première fois les 100.000 cas d'infection par le coronavirus par jour

L’Inde a battu lundi son record journalier de cas d’infection par le coronavirus, en franchissant pour la première fois depuis le début de la pandémie le seuil des 100.000 cas de contaminations par jour.

Au total, 103.558 cas de contaminations par le SARS-Cov-2 ont été répertoriés au cours des dernières 24 heures, a annoncé lundi le ministère de la Santé.

Le précédent pic de contamination remonte au 17 septembre de l’année dernière, lorsque 97.894 cas avaient été comptabilisés, soit quelque 5500 cas de moins par rapport au record actuel.

Nouvelle flambée du virus

L’Etat du Maharashtra, où se situe Bombay, la capitale financière, est depuis quelques semaines le plus touché du pays, comptabilisant à lui seul 57.074 cas. Les autorités de la mégapole de 20 millions d’habitants ont annoncé de nouvelles restrictions, dont un couvre-feu nocturne et un confinement strict le week-end (de vendredi 20h00 à lundi 07h00) afin de lutter contre cette nouvelle flambée du virus.

Alors que des assouplissements avaient été décidés auparavant, plusieurs États ont réintroduit des restrictions, notamment la fermeture des écoles et la limitation du nombre de convives aux mariages.

Troisième derrière les Etats-Unis et le Brésil

Le gouvernement poursuit également son programme de vaccination, qui est accessible depuis la semaine dernière à toutes les personnes de plus de 45 ans. Le pays a pour objectif de vacciner plus de 300 millions de personnes d’ici la fin juillet.

Les contaminations quotidiennes dans ce pays de 1,3 milliard d’habitants sont en hausse depuis début février. L’Inde a enregistré le troisième plus haut chiffre mondial de contaminations derrière les Etats-Unis et le Brésil, bien que le taux de contamination rapporté à la population et le nombre de décès soient considérablement moindres. L’épidémie de coronavirus a officiellement fait 165.101 morts en Inde.