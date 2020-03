L'Inde classe le coronavirus dans les catastrophes pour débloquer des fonds aux victimes

Le gouvernement indien a classé le coronavirus dans la catégorie des catastrophes afin de pouvoir puiser dans les fonds de réserve pour les calamités, a annoncé samedi le ministère fédéral de l'Intérieur.

Les gouvernements régionaux peuvent dès lors mobiliser ces fonds pour venir en aide aux personnes infectées et aux proches des victimes décédées. Les familles des personnes qui ont succombé au Covid-19 recevront ainsi une aide de 400.000 roupies (environ 4.800 euros), prévoit le ministère.

Le nombre total de cas confirmés en Inde est de 84, selon le secrétaire fédéral à la Santé, Sanjeeva Kumar. Quelque 4.000 personnes entrées en contacts avec des patients atteints du coronavirus ont été placés sous surveillance. Dix patients testés positifs sont à présent guéris, tandis que deux autres sont morts.

Les gouvernements de plusieurs États indiens, comme ceux de Dehli, Goa, Maharashtra, Karnataka et Kerala, ont interdit les grands rassemblements et fermés les écoles et universités.