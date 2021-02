L'incendie d'une usine de feux d'artifice en Inde fait 16 morts et 32 blessés

Au moins 16 travailleurs ont été tués et 32 autres blessés vendredi dans un incendie dans une usine de feux d'artifice dans le sud de l'Inde, a annoncé la police. L'accident s'est produit dans un village du district de Virudhunagar, dans l'État du Tamil Nadu. Le nombre de morts pourrait augmenter, car plusieurs blessés seraient dans un état critique.

"Il y a eu une série d'explosions suivies de l'incendie qui a englouti l'unité. Plusieurs hangars ont été complètement détruits", a déclaré le policier local Raj Narayanan par téléphone. "Les explosions ont continué pendant longtemps, ce qui a rendu difficile l'entrée du personnel des services d'incendie et de sauvetage dans l'unité", a-t-il dit, ajoutant que les pompiers avaient finalement réussi à contrôler l'incendie.

La plupart des victimes ont succombé sur place à leurs brûlures tandis que certaines sont décédées à l'hôpital, selon l'agent.

La police a déclaré que l'usine fonctionnait avec les licences nécessaires, mais a précisé qu'elle tentait de déterminer la cause de l'accident et de vérifier si l'unité utilisait des explosifs et des matériaux autorisés.

"La friction provoquée par le mélange de produits chimiques semble avoir causé l'explosion", a indiqué un représentant des pompiers au média NDTV.

Le Premier ministre Narendra Modi a présenté ses condoléances et annoncé une compensation aux familles des victimes.