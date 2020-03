"L'impact du coronavirus à Téhéran est énorme: les rues sont quasiment désertes"

L’Iran est l’un des pays les plus touchés par le coronavirus, après la Chine. Le bilan continue d’évoluer rapidement (il s’élève ce jeudi 5 mars à 107 morts et plus de 3500 cas détectés). Le régime a mis du temps à prendre la mesure du défi que représente cette crise sanitaire. Aujourd’hui, des décisions sont prises, comme la fermeture de toutes les écoles.

Olivier Vandecasteele travaille depuis cinq ans dans le secteur humanitaire en Iran. - © Vedad

Olivier Vandecasteele : "Non, le modèle de réponse appliqué en Chine ne doit pas forcément être dupliqué en Iran. Le ministère de la santé n’a pas fait le choix des mises en quarantaine. Le choix iranien porte davantage sur la prévention, la détection et l’isolement des cas confirmés, à domicile ou dans les centres de traitement. Mais on n’est pas dans un scénario où on cadenasse des villes ou des provinces entières. Les experts internationaux semblent à ce stade ne pas pouvoir dire qu’une approche est meilleure que l’autre. Malheureusement, le monde apprend à connaître le coronavirus au fur et à mesure qu’il se répand."

L’épidémie est partie de la ville sainte de Qom. Les dignitaires religieux chiites ont refusé la fermeture des sanctuaires qui drainent beaucoup de monde. Aujourd’hui, le nombre de cas détectés continue-t-il à augmenter rapidement ?

Olivier Vandecasteele : " On estime que le nombre de cas connus est sous-évalué. Le nombre de cas détectés et pris en charge dans les hôpitaux ne représente pas le nombre de cas réel. Le système de santé s’attend à voir continuer l’augmentation du nombre de cas dans les prochaines semaines, jusqu’à ce qu’il ait une stabilisation et, sur le moyen terme, un déclin du nombre de cas. "

Les autorités n’ont-elles pas sous-évalué la gravité de la situation au départ ?

Olivier Vandecasteele : " Je pense qu’il y a eu un effet de surprise au début, quant au nombre de cas et leur éparpillement à travers le pays. Les élections ont également coïncidé avec l’apparition des premières contaminations. Il y a eu une hésitation sur le maintien ou non des élections. "

Comment les Iraniens ressentent-ils cette crise ?

Olivier Vandecasteele : " Il faut se rendre compte qu’il y a eu une succession de mauvaises nouvelles ces dernières années. La réinstauration des sanctions économiques américaines a eu un impact dur sur l’économie et le pouvoir d’achat. L’année dernière, des inondations énormes ont touché tout le pays, avec un coût humain et économique important. On démarre 2020 avec l’avion abattu à Téhéran et le coronavirus. Donc, le moral est touché, très clairement. Pour les Iraniens, c’est beaucoup en peu de temps."

Le Nouvel an perse, Norouz, approche. Les festivités sont remises en cause ?

Olivier Vandecasteele : " C’est l’événement le plus important pour les Iraniens. Vu la crise sanitaire, beaucoup de choses sont remises en question. Normalement, beaucoup de gens vont voir la famille, y compris à l’étranger. Mais il n’y a quasiment plus de possibilité de sortir du pays, ni d’arriver à l’étranger sans être mis en quarantaine. La chute de la valeur de la monnaie iranienne impose aussi une réduction des dépenses. La plupart de gens ne peuvent plus s’offrir le luxe d’un voyage à l’étranger. "

La population collabore-t-elle aux mesures adoptées pour faire face au coronavirus ?

Olivier Vandecasteele : " Oui, on sent que le pays est en train de s’unir autour du personnel de santé. Sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de vidéos d’information sur le coronavirus, mais aussi qui célèbrent l’action du personnel médical dans tout le pays. On a le sentiment que tout le pays les soutient. Les industries concernées tournent à plein régime pour fournir le matériel nécessaire. Des professionnels de santé travaillent quasiment non-stop dans les hôpitaux. Certains de mes collègues ont annulé des anniversaires ou des mariages pour continuer leur travail. Il y a un gros mouvement, parce que ça touche l’ensemble du pays. Le virus frappe tout le monde, riches ou pauvres, urbains ou ruraux. Donc on ressent cet élan de soutien. "

Les sanctions américaines ont-elles eu un impact sur la capacité à faire face à la crise du coronavirus ?

Olivier Vandecasteele : " Un des problèmes pour l’aide internationale a été d’éclaircir les questions légales liées aux sanctions pour s’assurer que l’on pouvait faire entrer en Iran du matériel médical et des médicaments. Ça a ralenti la réponse sanitaire. "

Mais il est possible d’importer en particulier le matériel de protection individuel et les gels désinfectants ?

Olivier Vandecasteele : "Oui. Il y a d’abord une production domestique, mais elle est clairement surchargée. Ces derniers jours, on a eu des importations venues de France, Allemagne et Royaume-Uni. Les Nations unies, avec l’OMS, ou des ONG comme celle pour laquelle je travaille ont déjà pu faire des distributions de matériel de protection pour le personnel de santé. Nous continuons à en importer de l’étranger, mais ça reste compliqué. Il est clair que le système de santé, qui est assez bon en Iran, souffrait déjà des sanctions, ce qui n’a pas facilité les premières réactions au début de la crise."