L'humanité au défi de nourrir 10 milliards de personnes sans ravager la planète

Comment nourrir tout le monde - 02/08/2019 Aujourd'hui, près d'un milliard de personnes souffrent de la faim. A la surface de la planète, deux mondes se font face : les « trop nourris » et les « trop mal nourris ». Pourtant, nourrir tous les habitants de la planète semble possible. Ce film d'animation, très pédagogique, fait le point sur la situation et évoque des pistes à suivre pour y arriver. Un film de Denis van Waerebeke écrit avec Sabrina Massen - www.dvanw.com Le point de départ du film est l'exposition « Bon appétit », à la Cité des Sciences et de l'Industrie de Paris, entre le 2 février 2010 et le 2 janvier 2011. Les responsables de l'exposition voulaient un court métrage expliquant les causes des émeutes de la faim de 2008. Finaliste aux Vimeo awards 2010 (motion graphics) /// Best infotainment at Webcuts.10 /// Prix du film éducatif, scientifique ou d'entreprise at Annecy 2011