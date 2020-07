L'homme le plus recherché de Corée du Sud arrêté à New York

Il s’appelle Yoo Hyuk-kee, il a 48 ans et en Corée du Sud, son pays d’origine, il est l’homme le plus recherché. Son arrestation cette semaine à New York a donc fait grand bruit. Son statut, il le doit à son implication dans un des drames les plus lourds de ces dernières années en Corée du Sud, le naufrage d’un ferry qui a causé la mort à plus de 300 personnes, en majorité des lycéens.

Naufrage d'un ferry le 16 avril 2014 en Corée du Sud - © ED JONES - AFP

Souvenez-vous de cette image, c’était le 16 avril 2014, au large de l’île méridionale de Jindo, en Corée du Sud. Un ferry transportant 476 personnes coule en pleine mer. 304 personnes périssent, 250 étaient des lycéens d’une même école. L’événement est évidemment vécu comme un drame national en Corée du Sud et plus de six ans plus tard, il continue de faire parler de lui. La raison ? Car la police américaine a confirmé cette semaine l’arrestation de Yoo Hyuk-kee, connu aussi sous le nom anglais de Keith Yoo, chez lui, à Westchester County dans l’état de New York. Une interpellation réalisée à une demande d’extradition formulée par la Corée du Sud. L’homme de 48 ans est un des responsables du naufrage du ferry.

Yoo Hyuk-kee connu aussi sous le nom de Keith Yoo. - © Jamie McCarthy / WireImage Il est le fils du président de la compagnie qui dirigeait le gestionnaire du ferry, le Sewol. Les procureurs de l’enquête sur le drame ont révélé que la famille Yoo avait détourné plus de 169 millions de dollars. De l’argent qui aurait pu être utilisé pour renforcer les mesures de sécurité à bord du ferry. Un détournement faisant, de facto, des membres de la famille Yoo des responsables du naufrage. Les procureurs ont également déclaré que le gestionnaire des ferrys, surchargeait régulièrement ses navires, y compris le Sewol, en partie pour aider à compenser les pertes subies par le détournement de fonds de la famille. Lors de son dernier voyage, le Sewol transportait deux fois plus de personnes qu’il était autorisé. L’investigation avait mené la Corée du Sud à la plus grande chasse à l’homme de son histoire pour retrouver tous les membres de la famille Yoo. Le père s’était suicidé dans son appartement tandis que l’aîné Yoo Dae-kyoon a passé deux ans en prison pour un autre détournement de fonds. Mais Yoo Hyuk-kee, le deuxième fils, considéré comme l’héritier de l’empire Yoo était lui introuvable. Finalement, la Corée du Sud a retrouvé sa trace aux Etats-Unis et a demandé son interpellation pour une extradition. Le Ministre de la Justice de Corée du Sud a confirmé l’arrestation et a déclaré que son département coopérait actuellement avec leurs homologues américains pour extrader M. Yoo vers la Corée du Sud.

