L’homme afro-américain arrêté par erreur dans cette vidéo n’est pas un agent du FBI

Une vidéo se propage sur les réseaux sociaux dans un contexte de tensions générées par une inégalité raciale généralisée aux États-Unis et sa mise en lumière à travers la mort de George Floyd, cet Afro-Américain mort asphyxié à cause d’une "pression sur son cou" lors d''un contrôle de police.

Cette vidéo de l’arrestation d’un homme noir qui circule sur la toile est publiée et partagée avec des descriptions et des commentaires qui suggèrent que cet homme, arrêté par erreur par la police en raison de préjugés raciaux, serait un agent du FBI. Si cette vidéo n’est pas un montage, son contexte a été détourné. Cette vidéo date de 2019 et l’homme qui y figure n’est pas un agent du Federal Bureau of Investigation (FBI) américain.