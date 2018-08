L'histoire se répète: l'Aquarius à nouveau en quête d'un port d'accueil

En Méditerranée, l'Aquarius est de nouveau en quête d'un port d'accueil. Ce navire de sauvetage a recueilli 141 migrants en mer, au large de la Libye. Mais il n'est pas encore sûr de pouvoir les débarquer dans un port européen,

L'histoire se répète. En juin, l'Aquarius, ce navire affrété par SOS Méditerranée en partenariat avec Médecins sans frontières, a erré 9 jours en mer avec 600 migrants à bord. L'Italie et Malte n'en voulaient pas. Finalement, il a été accueilli par l'Espagne.

Et le voici reparti en mission. Vendredi, il a pu sauver 141 personnes des flots, au large des côtes libyennes. Hier, le bateau a mis le cap sur l'Europe, mais c'est le centre de coordination des secours libyen qui est en charge de déterminer où il pourra accoster en Europe. Ce centre l'a informé qu'il ne lui indiquerait pas de lieu sûr de débarquement.

Il n'y a désormais plus de navire de sauvetage dans la zone

L'Aquarius se tourne donc vers les centres de coordination d'autres pays pour trouver un port pour l'accueillir. Mais son départ vers le nord signifie qu'il n'y a plus de navire de sauvetage dans la zone, explique ce membre de l'équipage de l'Aquarius. "Pour l'instant nous sommes la seule ONG avec un navire de sauvetage présente dans la zone et nous sommes très inquiets pour d'autres embarcations qui pourraient partir et personne pour les recueillir".

Avant de partir, l'équipage du bateau a précisé qu'il ne renverrait aucun migrant en Libye, ce pays n'étant pas considéré comme un refuge sûr.