L'histoire et la culture juives seront enseignées dans les écoles marocaines

C'est une série de tweets du président américain Donald Trump qui l'a annoncé, les relations entre le royaume du Maroc et l'état d'Israël sont à l'aube d'une normalisation. L'annonce est arrivée en même temps que la reconnaissance par les Etats-Unis de la souveraineté du royaume de Mohammed VI sur le Sahara Occidental. La zone et disputée depuis le départ des colonisateurs espagnols en 1976 entre les indépendantistes du front Polisario, soutenus par l'Algérie et le Maroc.

Avant même la normalisation des relations diplomatiques et des liaisons aériennes entre les deux pays, le Maroc a annoncé, dans le cadre d'une réforme des programmes scolaires que dorénavant, l'histoire et la culture de la communauté juive du pays seraient enseignées aux élèves du pays. Une première dans ce pays où l'islam est religion d'état.