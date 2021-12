L'ex-chef de cabinet de Trump ne coopérera finalement pas dans l'enquête sur l'assaut du Capitole

Mark Meadows, l'ancien chef de cabinet de Donald Trump, ne coopérera finalement pas avec la commission parlementaire censée faire la lumière sur l'assaut du Capitole, contrairement à ce qu'il s'était engagé à faire, selon une lettre de son avocat obtenue mardi par plusieurs médias américains.

Mark Meadows était censé être le premier des proches de Donald Trump à accepter de témoigner devant cette commission dite du "6 janvier", date à laquelle des milliers de partisans de l'ancien président ont envahi le siège du Congrès américain.

L'ancien "chief of staff" de Donald Trump, le plus proche conseiller du président, a accepté de fournir des "milliers de pages de documents" aux enquêteurs et était prêt à témoigner, assure son avocat George Terwilliger dans une lettre à la commission.