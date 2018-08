L'ex-avocat de Trump suspecté de fraude à hauteur de 20 millions de dollars

L'ancien avocat du président américain Donald Trump fait l'objet d'une enquête pour fraude bancaire estimée à 20 millions de dollars, rapporte le New York Times dimanche.

Les autorités fédérales ont ouvert une enquête pour déterminer si Michael Cohen a eu recours à une fraude bancaire et fiscale de plus de 20 millions de dollars via des prêts obtenus par des sociétés de taxi que lui et sa famille possédaient, selon des sources proches du dossier. Les enquêteurs visent à trancher si Michael Cohen a sous-estimé ses avoirs pour obtenir ces prêts.

La justice américaine s'intéresse depuis plusieurs mois aux "affaires" de l'ancien fidèle du président des États-Unis. Les enquêteurs souhaitent aussi déterminer si Michael Cohen a violé les règles relatives au financement de campagne électorale en contribuant à l'arrangement d'accords financiers pour obtenir le silence de femmes assurant avoir eu des liaisons avec Donald Trump par le passé.

L'enquête est dans sa dernière ligne droite et les accusations devraient être présentées fin du mois. Michael Chohen a été un des plus proches collaborateurs de Donald Trump pendant plus de 10 ans. Il a récemment pris ses distances avec le républicain, après avoir pourtant longtemps clamé son indéfectible fidélité. Toute accusation criminelle porterait un nouveau coup fatal au président en poste.